Справа «Роттердам+»: Вовк відповів на звинувачення НАБУ

Колишній глава НКРЭКУ Дмитро Вовк прокоментував перші затримання, які провели детективи НАБУ у справі «Роттердам+».

Про це Вовк написав на сторінці у Facebook.

«Дело «Роттердам +» є розкрученим медійно-юридичним міхуром. Дії НАБУ з моменту початку розслідування вважаю підбором і вибиванням доказів під звинувачення. Про встановлення істини мова не йде», – написав Вовк.

За його словами, слідство має політичну мотивацію.

«Оскільки з публічними обвинувальними виступами керівники НАБУ зайшли далеко в 2017 році – визнати нікчемність і безперспективність розслідування на третій рік вони не можуть», – написав Вовк.