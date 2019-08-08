На дострокових виборах у Раду 14 кандидатів отримали нуль голосів: список

На позачергових виборах у Верховну Раду 14 кандидатів у народні депутати по мажоритарних округах не отримали жодного голосу.

Про це повідомляє «Чесно».

Всі 14 кандидатів були самовисуванцями на Донбасі. 11 кандидатів у 51-му окрузі Донецької області та троє – у 105-му Луганської області. Примітно, що навіть самі кандидати за себе не проголосували, бо багато з них не мали можливості цього зробити через проживання за межами округу.

«Така характеристика є свідченням того, що ці кандидати зареєстровані як технічні», – сказано в повідомленні.

На 51 окрузі в Донецькій області жодного голосу не отримали наступні кандидати:

Житинський Ігор Юрійович

Карбан Ігор Олексійович

Крихітка Олег Григорович

Олійник Андрій Юрійович

Остапенко Леся Григорівна

Ромашкіна Аліна Олександрівна

Степаненко Олександр Леонідович

Чанов Дмитро Геннадійович

Черенкова Марина Анатоліївна

Шморгун Юрій Іванович

Ясиновський Володимир Миколайович

Нуль голосів також отримали кілька кандидатів на 105 окрузі Луганської області:

Нікітченко Володимир Олегович

Підгірна Дар’я Сергіївна

Смольников Іван Станіславович

По одному голосу отримали 11 кандидатів, по два – чотири кандидати, по три голоси – ще чотири кандидати.