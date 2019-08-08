“ДНР” і “ЛНР” об’єднали залізниці в концерн “залізниці Донбасу”

З 25 липня залізниці “ЛДНР” офіційно стали частиною концерну “залізниці Донбасу”.

Про це розповів гендиректор “Донецька залізниця”” Володимир Кабацій, пишуть місцеві інтернет-ресурси.

«Генеральним директором-головою правління концерну призначений Назарян Василь Віталійович. Учасники концерну – ДП “Донецька залізниця” і ГУП “Донецька залізниця””, – розповів Кабацій.

Також в. о. міністра інфраструктури і транспорту ЛНР» Володимир Евдохин зазначив, що створення транскордонного концерну «залізниці Донбасу» дозволить оптимізувати залізничні перевезення між «ДНР» і «ЛНР». «Створення транскордонного концерну, простіше сказати, об’єднання двох доріг під єдине управління, що дозволить оптимізувати перевезення вантажів та пасажирів на території двох республік і максимально ефективно використовувати виробничі потужності залізниць», – сказав Евдохин. При цьому він додав, що майно «Луганської залізниці» і «Донецької залізниці» в рамках створеного концерну «контролюється і залишається за урядами ЛНР і ДНР».