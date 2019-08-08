Екс-главу НКРЭКУ Вовка чекає підозру у справі «Роттердам+»

Дмитро Вовк

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) підготувало

повідомлення про підозру колишньому голові Національної комісії держрегулювання

енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ) Дмитру

Вовку по справі можливого зловживання службовим становищем

членами НКРЭКУ при затвердженні оптової ціни електричної енергії за формулою

«Роттердам+».

Про це агентству «Українські новини» повідомило джерело в правоохоронних органах.

«Підозра підготовлено», – сказав співрозмовник видання,

додавши, що Вовка нема в Україні.

За даними співрозмовника, Вовк нібито проживає в

Великобританії.

При цьому в повідомленні Спеціалізованої антикорупційної

прокуратури (САП) зазначається, що в рамках розслідування кримінальної

провадження було встановлено, що колишні члени НКРЭКУ, діючи за

попередньою змовою групою осіб, разом з іншими посадовими особами

комісії і при пособництві посадових осіб підприємств приватного сектора

економіки, використовуючи своє службове становище, розробили і прийняли

необґрунтований регуляторний акт, реалізація якого завдала споживачам більше

18 868 млн гривень збитків.

Раніше SKELET-info повідомляв, що з-за

формули «Роттердам+» протягом 2018 року вартість проїзду в

громадському транспорті зросла у 16 обласних центрах України — подорожчання

склало від 30% до 100%.

Також повідомлялося, що різницю між ціною, за якою

теплоелектростанції компанії ДТЕК продали електроенергію ДП «Енергоринок» та

ціною, за якою компанія експортує, заплатять українці.

За підрахунками глави Геруса, це складе майже 1,6 млрд грн.

Нагадаємо, НКРЭКУ з 1 січня 2018 року підвищила тарифи на електроенергію для непобутових

споживачів на 8-11%.