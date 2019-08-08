Лунин попал в ТОП-60 лучших молодых игроков мира

Рейтинг составило авторитетное итальянское издание La Gazzetta dello Sport

Голкипер мадридского “Реала” и сборной Украины Андрей Лунин вошел в список 60 самых талантливых футболистов мира в возрасте до 20 лет по версии La Gazzetta dello Sport. Об этом сообщается на сайте издания.

Украинский вратарь разместился на 34 позиции. В описании к игроку отмечается, что он является лучшим вратарем молодежного чемпионата мира (U-20).

Список возглавил Джейжон Санчо из дортмундской “Боруссии”. На втором месте оказался защитник “Ювентуса” Маттейс Де Лигт, а замкнул тройку хавбек “Байера” Кай Хавертц.

Лунин готовится к новому сезону в составе “Реала”, но мадридцы намерены отдать его в аренду для получения игровой практики. Сообщалось, что интерес к Лунину проявляет “Вальядолид”, который в прошлом сезоне финишировал на 16 позиции Примеры

Источник: РБК

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