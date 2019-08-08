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Волинський митник напав на журналістку: «віджав» телефон і завдав тілесні ушкодження

08.08.2019

Заступнику начальника відділу митного оформлення одного з митних постів Волинської митниці ГФС повідомили про підозру у нанесенні тілесних ушкоджень журналістці місцевого телеканалу. Інцидент стався у травні цього року. Про це повідомляють в Державному бюро розслідувань, передає Сьогодні.

За попередньою інформацією, чиновник митниці, перебуваючи на святкуванні дня народження колеги в ресторанно-готельному комплексі, вступив у конфлікт з журналісткою місцевої телерадіокомпанії. Із застосуванням сили він відібрав у журналістки мобільний телефон, заподіявши потерпілій легкі тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Генеральна прокуратура України.

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