У ДТП на Рівненщині загинув власник футбольного клубу та ресторатор

Смертельна автопригода сталася близько 06:30 на автодорозі Київ-Чоп неподалік від міста Корець.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 43-річний водій Audi A8, житель Рівного, рухаючись у напрямку Києва, допустив занос автомобіля та, врізавшись у відбійник, злетів у кювет. І він, і його 40-річна пасажирка отримали травми несумісні з життям.

Як повідомляє UA:Рівне, за кермом авто перебував рівненський бізнесмен Анатолій Онищук – власник ресторану «Ліон», що на вході у міський парк, та ФК «Малинськ».

Як стало відомо Рівне вечірнє, загиблою в ДТП – разом із власником «Ліону» –не адвокатка Тетяна Якубович.

Слідчо-оперативна група попередньо встановила, що 43-річний водій Audi A8, житель Рівного, рухаючись у напрямку Києва, допустив занос автомобіля та, врізавшись у відбійник, злетів у кювет.

Унаслідок ДТП водій та пасажирка, 40-річна рівнянка, отримали смертельні травми.

Наразі їхні тіла доставлено в морг для проведення ряду експертиз. Крім того, вивчається питання, чи міг статі стан дорожнього покриття причиною аварії.