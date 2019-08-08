У КМДА пройдуть обшуки у справі про розтрату при будівництві Окружної

Суд надав Національної поліції право доступу до речей і документів структурних підрозділів Київської міської державної адміністрації з можливістю вилучення їх оригіналів.

Про це йдеться у визначеннях Голосіївського районного суду Києва.

Мова йде про будівництво ділянки Великої Кільцевої дороги від вул. Рокоссовського до вул. Богатирській.

Кримінальне провадження щодо ознак порушення за статтею “Привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене повторно або за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах”.

Як йдеться в матеріалах слідства, очікувана вартість договору на проведення будівельних робіт склала 375,6 млн гривень. Переможцем торгів було оголошено ТОВ “Еко-буд-трейд”, ціна в ході торгів знизилася до 325,914 млн гривень.

Незабаром КМДА видала нове розпорядження про коригування проекту, в результаті чого вартість будівництва ділянки довжиною 1,8 км зросла до 1,125 млрд грн.

В ході досудового розслідування на місці проведення будівельних робіт був проведений огляд. В результаті слідчі виявили, що в даний час ніякі будівельні чи підготовчі роботи там не проводяться.

У 2017 році “Еко-Буд-Трейд” за результатами тендерів уклало дві угоди з “Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд р. Києва” на будівництво Подільського мостового переходу на 4,33 млрд і 1,76 млрд грн, загальною вартістю 6 млрд грн.

“Еко-буд-трейд” була заснована в 2014 році. Керує підприємством Сергій Драч, кінцевими бенефіціарами виступають Максим Половко і Євген Расторгуєв.

Половко через ланцюжок партнерів пов’язаний з компаніями, близькими до заступника голови КМДА Віталія Кличка В’ячеславу Непопу і Михайлу Голиці — екс-глави Департаменту будівництва та житлового забезпечення КМДА і екс-директора “Київміськбуду”.

Директор “Еко-Буд-Трейд” Драч, колишній перший заступник голови Держархбудінспекції, а до цього — голова наглядової ради “Київміськбуду”.