Гра з Путіним в кішки-мишки: чи вдасться Зеленському переграти «кремлівського в’язня»?

Оскільки Путін грає в цю гру все життя, то переграти його буде вкрай складно навіть лідерам Заходу, а про нинішній Україні й говорити нічого. Не знаю – де був Володимир Зеленський, коли 5 грудня 1994 року Президент України Леонід Кучма, Президент Росії Борис Єльцин, Президент Сполучених штатів Білл Клінтон і Прем’єр-міністр Великобританії Джон Мейджор підписали в Будапешті Меморандум?

У цьому договорі Сполучені Штати і Великобританія виступили країнами-гарантами незалежності та територіальної цілісності України в обмін на відмову від ядерної зброї. У 2014 році Росія благополучно поховала цей договір, пославшись на нові обставини, що склалися в Україні і оттяпав там Крим і Донбас.

Що з цього випливає? Тільки одне – Росії й Кремлю не можна довіряти більше ні в чому. Все, що підпише Путін сьогодні або в найближчому майбутньому, це фількіна грамотаД, не варта і виїденого яйця. У 1994 році Володимиру Зеленському було 16 років і, ймовірно, він зовсім не цікавився політикою. Потім все це благополучно забулося. Настав час згадати.

У зв’язку з цим незрозуміло наступне: про що може говорити сьогодні Зеленський з Володимиром Путіним по телефону і які нові домовленості вони збираються підписувати, якщо нічого з цього Росією виконуватися не буде? Показати країні і світу свою ініціативу і бажання бути миротворцем? Це те ж саме, як Сталін зателефонував б Гітлеру в червні 1941 року і попросив його не бомбити радянські міста і села! (хоча порівняння не дуже вдале, так як обидва були диктаторами і злочинцями).

Припустимо – вони зустрінуться і підпишуть ще один договір про припинення вогню і відведення військових підрозділів з лінії розмежування. Трамп умовити Путіна це зробити. Через 2-3 тижні ОРДЛО накриє залпами «Градів» підрозділи ЗСУ, при якому загине багато українських бійців. Хто буде винен? Зеленський знову дзвонить Путіну і той скаже: «Це ополченці!! Ми не можемо на них впливати. Домовляйтеся з ними!». Те ж саме Путін скаже Трампу і той з ним погодиться.

Путін може припинити війну в Донбасі тільки на своїх умовах капітуляції України та визнання автономії ОРДЛО у складі України. Це значить – «троянський кінь» покине територію ОРДЛО і переміститься до Києва, де почне свою підривну діяльність.

Дивно, що такі прості речі не вбачаються в Апараті президента. До листопада 2020 року взагалі складно що-небудь робити кардинального в політиці, навіть у Європі. Після виборів у Сполучених Штатах і наступних за ними виборів нового канцлера Німеччини на політичному ландшафті може багато чого змінитися. Поспішати тут нікуди, поспіх потрібна тільки при лові бліх, а не у зовнішній політиці, де зав’язані інтереси багатьох країн світу і транснаціональних корпорацій. Як кажуть в народі: «поспішиш, людей насмішиш».

Ніяких порад ніхто нікому давати не збирається. Є лише бажання показати розклад можливого розвитку подій. Нехай президент дзвонить кому завгодно і коли завгодно, але коли він зрозуміє, що його дзвінки не досягають мети, то може бути задумається про те, як ці проблеми вирішувати, не виставляючи себе в ролі прохача і переможеного. Отто фон Бісмарк говорив: «Дурний той, хто вчиться на власному досвіді, я волію вчитися в інших і уникати розплати за свої помилки».

Побажаємо Зеленському вчитися на чужих помилках.

Герман ОБУХІВ