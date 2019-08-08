У ГПУ повстали проти Луценка. Справа дійшла до суду

Підлеглий Луценка Сергій Горбатюк подав у суд на свого начальника.

Про це повідомляє «УП» з посиланням на Окружний адмінсуд Києва.

«В Окружний адміністративний суд Києва надійшов позов начальника управління спеціальних розслідувань ГПУ Сергія Горбатюка до генерального прокурора Юрія Луценка», — відзначили в прес-службі Феміди.

Своє слово сказав і сам позивач.

«Ми підготували позов і відправляли до суду. Може, з тиждень назад, точно не готовий сказати, тому що я зараз у відпустці. ГПУ призначила службове розслідування, а ми оскаржували цей указ. Саме розслідування проводилося. Зараз, може, вже і завершено», — прокоментував ситуацію Сергій Горбатюк.

В чому проблема?

Позивач вважає незаконним наказ про службове розслідування щодо блокування передачі матеріалів кримінального провадження НАБУ.

Про яку саме справу йдеться – невідомо. На даний момент Феміда вирішує питання про відкриття провадження за заявою позивача.