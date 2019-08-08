Ураган в Киеве повалил деревья

В четверг, 8 августа, Киев накрыл ливень и ураганный ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, до конца дня в столице будет наблюдаться гроза, град, шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;

в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;

избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Киевляне и гости столицы публикуют в социальных сетях последствия непогоды в городе.

На Русановской набережной повалены деревья и затруднено движение:

Источник: Большой Киев

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