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Ураган в Киеве повалил деревья

08.08.2019

В четверг, 8 августа, Киев накрыл ливень и ураганный ветер.

Как сообщает Укргидрометцентр, до конца дня в столице будет наблюдаться гроза, град, шквалы 25-28 м/с (II уровень опасности, оранжевый).

Управление по вопросам гражданской защиты КГГА призывает жителей города быть осторожными и соблюдать основные рекомендации при сильном ветре:

  • все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
  • если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
  • в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
  • избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Киевляне и гости столицы публикуют в социальных сетях последствия непогоды в городе.

На Русановской набережной повалены деревья и затруднено движение:

Источник: Большой Киев

 

 

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