Від 15 до 20 тисяч: у МОН України назвали найбільш оплачувані професії

Десятку найбільш високооплачуваних професій назвало міністерство освіти і науки України для надходять в заклади профосвіти. Середня зарплата фахівця з професійним освітою в даний час складає не менше 7000 гривень на місяць, а для деяких професій — від 15 до 20 тис. гривень. Про це в четвер, 8 серпня, повідомляє видання «Бізнес.медіа» з посиланням на прес-службу відомства.

«Вже кілька років поспіль традиційно добре оплачуваними професіями є ті, які стосуються аграрного та будівельного секторів, а також сфери обслуговування. Разом з тим, є дефіцитні професії або професії з особливими умовами праці. Вони також мають високий рівень оплати на ринку праці», — зазначила генеральний директор директорату професійної освіти МОН Ірина Шумик.

За інформацією МОН, в ТОП-10 професій з високим заробітком увійшли:



Вышкомонтажник — середній рівень зарплати 20 тис. гривень;

Машиніст трубодвигательной установки пересувної — 19 тис. гривень;

Забійник на відбійних молотках — 17 тис. 250 гривень;

Крановий електрик — 15 тис. гривень;

Лицювальник-мраморщик — 15 тис. гривень;

Шоколадник — 15 тис. гривень;

Обвальщик морепродуктів — 10 тис. гривень;

Головний касир — 10 тис. гривень;

Бисквитник — 9 387 тис. гривень;

Водій тролейбуса — 9 973 тис. гривень.



«Коли ми говоримо про перспективи заробітку для випускників, то треба врахувати складність професії, особливості роботи і затребуваність на ринку праці. Але знову ж таки, мова йде про усереднених, офіційні показники від роботодавців, які звернулися в Службу зайнятості. У приватному секторі, де рівень зарплати може бути більш гнучким, хороший працівник може заробляти більше спеціаліста з вищою освітою», — пояснила Шумик.