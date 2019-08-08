НАБУ не змогло встановити місцезнаходження Гладковського

Національне антикорупційне бюро не змогло встановити місцезнаходження колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олега Гладковського. Про це повідомляють «Українські новини» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

«Не змогли встановити, де він знаходиться», — сказав джерело. За його словами, Гладковський перебуває за кордоном і не був поки допитаний, хоча викликався на допит 19 липня.

За даними Страна.иа колишній перший заступник секретаря РНБО зараз відпочиває на курорті в Іспанії.

Так, у розпорядженні видання опинилися фотографії і відео, як Гладковський разом з дівчиною прогулюється по набережній Сан-Поль в містечку Сагаро. Відомо, що це елітний курортний селище, яке знаходиться практично в самому серці узбережжя Коста-Брава.

«Для відпочинку тут можна орендувати віллу на узбережжі або зняти номер в готелі. Приміром, у серпні класичний двомісний номер у 5-зірковому готелі Hostal de la Gavina буде коштувати 13 898 на добу», — пише видання.

Повідомляється, що разом з Гладковским відпочиває дівчина по імені Ілона, з якої, як пишуть ЗМІ, він полягає в близьких відносинах вже близько п’яти років.

Нагадаємо, 25 лютого команда журналістських розслідувань Bihus.Info (програма «Наші гроші») представила фільм, в якому стверджується, що Ігор Гладковський, син першого заступника секретаря РНБО Олега Гладковського, разом з Віталієм Жуковим і Андрієм Кугою через фірми-«прокладки» постачали оборонним підприємствам контрабандні російські деталі або деталі з українських військових частин за завищеними в 2-4 рази цінами.