“Слуги народу” планують провести верифікацію всіх соціальних виплат

У партії “Слуга народу” планують провести верифікацію всіх соціальних виплат — понад 700 млрд грн.

Про це заявила новообрана депутатка від партії “Слуга народу” Галина Третьякова в коментарі виданню УНН.

“Сьогодні розмовляла про верифікацію всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд — це 400 з гаком від всіх соціальних виплат — а їх там більше 700 млрд. Пенсійний фонд — один з. Загалом, інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть з нашим антикорупційним комітетом, про те, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм”, — сказала Третьякова.

Вона розказала, що входила раніше в усі робочі групи, які займалися верифікацією соцвиплат, з цього знає, що Міністерство фінансів України 3 рокі того взявся за створення департаменту, який би займався верифікацією.

“Після цього у них там не вийшла ця робота, з різних причин, в тому числі того, що були порушені функції, які на законодавчому рівні не визначено — а значить, там було помічено порушення … Мінфін відпрацював закон “Про верифікації” (проект — ред.), він був розміщений на сайті Мінфіну, але навіть не був внесений Кабінетом міністрів до Верховної Ради”, — розказала Третьякова, додавши, що процедура верефікації необхідна.

Нагадаємо, для лікування у санаторіях цього року на облік взято понад 35 тисяч чорнобильців.