Поліцейська управа, штаб-квартира УПА чи в’язниця НКВС?: На Рівненщині виявили незвичайну знахідку

В четвер, 8 серпня, у місті Острог на Рівненщині, де Нацполиция будує триповерховий будинок, при розборі нежитлової будівлі був виявлений схрон зі зброєю та боєприпасами часів Другої світової війни. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів голова Нацполиции Сергій Князєв.

В таємному сховищі перебували: 2 угорські осколкові гранати зразка 1936 року (М-36), 4 німецькі гранати М-24, радянські 2 гранати РГД-33, австрійський пістолет Штаєр зразка 1912 року, патрони різних калібрів (до рушниць різних типів зброї II світової війни), радянські гвинтівки Мосіна, листівки та інші артефакти часів II світової війни.

«Відлуння буремних 40-х. Що це було: поліцейська управа? Штаб-квартира УПА чи в’язниця НКВС?», —задався питанням поліцейський начальник.

Він додав, що під руїнами будинку знаходяться численні недосліджені катакомби. Що в них знаходиться, поки невідомо.