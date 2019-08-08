З партії Смєшко “Сила і честь” виключили першого заступника Кіхтенко

Партія “Сила і честь” Ігор Смешко мабуть переживає не найкращі часи, адже з неї були виключені деякі керівники регіональних відділень та перший заступник Олександр Кіхтенко.

Текст заяви: “За дії, що дискредитують партію та спрямовані на її розкол, політрада партії прийняла рішення призупинити членство в політичній партії “Сила і честь” таких громадян України…”.

З партії, зокрема, вигнали: першого заступника голови партії Олександра Кіхтенка; члена політради партії Михайла Нечипорука; члена політради партії Юрія Черкасова; члена контрольно-ревізійної комісії партії Юрія Ляховського; голови правління дніпропетровської обласної організації партії Володимира Фастова; голови правління херсонської обласної організації партії Олександра Вітковського; голови правління чернігівської обласної організації партії Валерія Безкровного; голови правління харківської обласної організації партії Геннадія Крутова.

Згідно з повідомленням, всі ці люди поширювали в ЗМІ на минулих виборах “маніпулятивну і неправдиву інформацію” про партії, а також мали “особисті амбіції та меркантильні інтереси”. “Своєю діяльністю вони зробили все можливе, щоб знизити її рейтинг і підтримку виборців”, – йдеться в заяві.

На думку політради партії, вони намагалися чинити психологічний тиск на керівництво партії і здійснити “рейдерське захоплення” контролю над нею, у зв’язку з можливістю отримання партією державного фінансування за результатами виборів 2019 року.