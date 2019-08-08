Злочинці навчилися красти машини з безключовим доступом за 10 секунд

Злочинці можуть оволодіти деякими сучасними автомобілями, обладнаними системою безключового доступу, за 10 секунд. До такого висновку прийшов автомобільний журнал «What Car?», передає BBC.

Мова йде про системах, які самі відкривають автомобіль, коли підходить власник. З одного боку така технологія зручна, а з іншого – несе серйозні ризики.

Журналісти «What Car?» з допомогою технологій, якими зазвичай користуються викрадачі, спробували відкрити деякі моделі машин. В результаті експерименту з’ясувалося, що автомобіль Audi TT RS можна проникнути за 10 секунд, а в Land Rover Discovery Sport TD4 – за 30 секунд.

Виробники VW Group і PSA Peugeot Citroën заявили виданню, що співпрацюють з поліцією та страховими компаніями для визначення слабких місць в систем бесключвого доступу. У PSA Peugeot Citroën додали, що на прохання автовласників дилери можуть відключити ці системи. Представники Land Rover результати експерименту What Car? не прокоментували.

Відзначається, що викрадачі перехоплюють сигнал з пульта, коли власник перебуває неподалік, наприклад, у сусідньому будинку. Після цього сигнал підсилюють і транслюють на інший пристрій, розташоване біля машини. Система реагує на цей трюк, як на оригінальний сигнал, і викрадач отримує доступ до транспортного засобу.

Деякі виробники почали ускладнювати систему доступу, додаючи сенсор руху.

«What Car?», під час експерименту, не зміг потрапити в одну з машин, в якій працював такий сенсор.