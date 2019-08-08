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Як в Чорнобилі: у мережу потрапило тривожне фото після НП з радіацією в Росії

08.08.2019

В мережі опублікували фото того, що відбувається в Архангельської області (Росія), де стався вибух на території військової частини, що викликав різке підвищення рівня радіації.

«Архангельськ прямо зараз. Раніше в регіоні стався вибух на військовій базі, а екстрені служби відзначили перевищення рівня радіації. Тепер хворих привозять в костюмах радіаційного захисту – прямо як з одного недавнього серіалу», – сказано в повідомленні.

Так, на кадрах видно, що прибулі на місце НП фахівці одягнені в спеціальні костюми, що нагадують ті, які носили після аварії на Чорнобильській АЕС.

ПП в Ахангельской області

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