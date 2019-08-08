«Відійдіть від мене! Ви навіщо мене чіпаєте?!» — пропагандистку ростб заблокував турецький охоронець Зеленського

Пропагандистку телеканалу «Росія» заблокували охоронці за її поведінку під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Вселенського Патріарха в Стамбулі і зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

Інцидент стався в той момент, коли Президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським Патріархом і попрямував до свого автомобіля. У цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу «1+1» з проханням про коментарі за результатами візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, Президент сів у автомобіль.

У цей момент один з охоронців серед приставлених до охорони Президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу «Росія», яка з самого початку візиту підстерігала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

Коли Президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо Президента було щільне кільце охорони і журналістів.

Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом з кортежем. Він тримав представницю ТК «Росія», поки автомобіль Президента України не виїхав з провулка.

Як пояснили в прес-службі Патріархії, причиною таких дій могли стати будь-які дії журналістки, які охорона вважає некоректними у відповідності з ситуацією і своїм завданням по забезпеченню безпеки.