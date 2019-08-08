В Україні з початку року від укусів змій постраждала 131 особа

За даними Центру громадського здоров’я Моз України, найбільша кількість постраждалих від укусів змій зафіксовано у Львівській, Івано-Франківській, Житомирській та Запорізькій областях. Серед постраждалих — 32 дитини.

В Україні мешкають 11 видів змій, з яких тільки три є отруйними. Це представники роду гадюк – гадюка звичайна, гадюка Нікольського і степова гадюка. Ще дві змії несуть серйозну небезпеку для людини, яка не будучи отруйними – каспійський полоз і ескулапів полоз. Ці змії відрізняються агресивним характером і у випадку загрози наносять сильні удари і укуси. Якщо укус доводиться в область шиї, можлива значна крововтрата аж до смертельного результату.

В цілому за даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, щорічно у світі отруйні змії кусають близько 5,4 мільйона осіб. З них помирає від 81 до 13,8 тис. осіб, що втричі більше залишаються інвалідами – з-за необхідності ампутації кінцівки або інших небезпечних наслідків укусів.

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«Навколо Світу. Україна» писав про те, що робити, якщо вас вкусила отруйна змія.

За матеріалами «Гордон», «Факти»

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