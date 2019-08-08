Журналістку РФ в Стамбулі заблокували охоронці Зеленського

Представницю телеканалу «Россия» заблокували охоронці через її поведінку під час офіційного візиту Президента України Володимира Зеленського до Вселенського Патріархату в Стамбулі та зустрічі з Патріархом Варфоломієм.

Про це повідомляє Укрінформ.

Інцидент стався у той момент, коли Президент України Володимир Зеленський попрощався зі Вселенським Патріархом та рушив до свого автомобіля. В цей момент до нього звернулася журналістка телеканалу «1+1» з проханням про коментар за результатами візиту. Після короткого коментаря, який зайняв близько 15 секунд, Президент сів у авто.

У цей момент один з охоронців з-поміж приставлених до охорони Президента України турецькою стороною, тримав за руку і блокував собою представницю телеканалу «Россия», яка з самого початку візиту чатувала з мікрофоном та оператором з камерою у дворі Патріархії.

Коли Президент і Патріарх вийшли з храму, вона намагалася наблизитися, але навколо Президента було щільне кільце охорони і журналістів.

Охоронець не став коментувати інцидент і швидко відбув разом з кортежем. Він тримав представницю ТК «Россия», доки авто Президента України не виїхало з провулка.