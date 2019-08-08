У Львівській області нацгвардеец смерть збив пішохода, — ДБР

У Львівській області 7 серпня командир патрульної роти однієї з військових частин Нацгвардії скоїв наїзд на пішохода, який переходив проїжджу частину вулиці поза пішохідного переходу. Про це повідомляється на сайті Державного бюро розслідувань (ДБР).

В результаті ДТП пішохід був госпіталізований в Пустомытовскую центральну районну лікарню, де від отриманих травм помер.

ДТП сталося на ділянці автодороги «Львів-Пустомити-Меденичі». Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань у Львові розслідують обставини дорожньо-транспортної пригоди. Відкрито справу за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України («Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель потерпілого»).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.