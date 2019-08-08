Україна збільшила обсяг торгівлі з країнами ЄС

Обсяг торгівлі між Україною і країнами Європейського союзу в січні-липні склав 26,237 мільярда доларів, що на 6% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомили в прес-службі ГФС.

Відзначається, що експорт у країни ЄС виріс на 8% до 12,188 мільярда доларів, а імпорт зріс на 5% до 14,049 мільярда доларів. При цьому негативне сальдо становить 1,861 мільярда доларів.

За даними ГФС, частка країн ЄС в експорті з України становила 42%, в імпорті — 43%

Крім того, обсяг зовнішньої торгівлі товарами з країнами СНД скоротився на 3%. При цьому експорт товарів з України впав на 5% до 3,864 мільярда доларів, а імпорт — на 2% до 7,049 мільярда доларів.

Повідомляється, що негативне сальдо становить 3,185 мільярда доларів. Частка країн СНД в експорті впала до 13,4%,а в імпорті — до 21,4%.