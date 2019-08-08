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У Киргизстані поліція почала розгін мітингу в підтримку Атамбаєва

08.08.2019

На площі Бішкека знаходяться близько тисячі осіб.

У столиці Киргизії Бішкеку поліція почала розгін мітингувальників на площі Ала-Тоо, присутніх на підтримку колишнього президента країни Алмазбека Атамбаєва.

Про це повідомляє місцеве інформагентство 24.kg.

Як повідомляється, натовп мітингувальників веде себе агресивно. Поліція застосовує для розгону присутніх світлошумові гранати і спецзасоби. На площі знаходяться близько тисячі осіб. У ГУВС відзначили, що мітингувальники приховують обличчя, вони проти того, щоб журналісти знімали їх. Присутні почали виштовхувати пресу, кидати каміння.

Прихильники Алмазбека Атамбаєва, які перебувають у Державного комітету національної безпеки (ДКНБ), стверджують, що ті, хто знаходиться на площі Ала-Тоо, ніяк до них не відносяться. Самого колишнього президента Алмазбека Атамбаєва перевезли в ДКНБ.

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