ЗМІ: Запуск Північного потоку відкладуть на 8 місяців

Запуск Північного потоку — 2 можуть відкласти на вісім місяців із-за позиції Данії, повідомляє Reuters.

Запуск проекту газопроводу в обхід України ” Північний потік — 2 на вимогу Данії можуть відкласти на 8 місяців, передає Reuters.

Повідомляється, що затримка проекту призведе до значних фінансових витрат.

«У скарзі оператора проекту на адресу датських влади вказана вартість третього маршруту, витрати на який оцінюються в $ 560 млн євро, а витрати на отримання нового запиту на даний маршрут — 100 млн євро», — йдеться в повідомленні.

Маршрут Північного потоку — 2 повинен проходити через води Фінляндії, Швеції, Данії та Німеччини. Зараз він має дозволу від усіх країн, води яких він перетинає, крім Данії.

Раніше глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія розцінює затягування Данією розгляду заявок на будівництво Північного потоку-2 як порушення принципів міжнародного морського права.

Нагадаємо, Nord Stream 2 AG подала Данії третю заявку по маршруту газопроводу Північний потік-2 у водах на південь від острова Борнхоль 15 квітня. 28 червня Nord Stream 2 AG відкликала свою заявку.

У компанії заявили, що у них є ще два альтернативні маршрути, які повинні пройти на північний захід і південний схід від острова, відповідно. Однак, вони будуть прокладені через міжнародні води і не потребують одержання дозволу від МЗС Данії.