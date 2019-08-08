Люксембург стане піонером Євросоюзу в легалізації марихуани

За словами міністра, прийнята 50 років тому наркополітика вже не актуальна, а заборони тільки підігрівають цікавість молоді.
Придбання і вживання конопель в рекреаційних цілях узаконять в Люксембурзі в найближчі два роки. Покупцями зможуть стати громадяни країни старше 18 років.
Поширювати марихуану будуть спеціальні бюро, підконтрольні владі. Вже в цьому році повинні бути прийняті відповідні закони. Уточнюється, що туристам травичку продавати не будуть.
Експрес-інформація по країні
Люксембург (Велике Герцогство Люксембург) – держава в Західній Європі.
Прапор
Герб
Столиця – Люксембург
Форма правління – Конституційна монархія
Територія – 2 585 км2 (167-я в світі)
Населення – 520,67 тис. чол. (171-я в світі)
Офіційні мови – люксембурзька, французька, німецька
Релігія – католицизм
ІЛР – 0,892 (19-я в світі)
ВВП – $64,87 млрд (70-я в світі)
Валюта – євро
Межує з: Бельгією, Німеччиною, Францією
Вживання марихуани в медичних цілях дозволено в 20 штатах США, а також в Ізраїлі, Польщі, Греції, Хорватії та деяких інших країн. Уругвай і Канада повністю легалізували марихуану — в цих державах дозволено вживання конопель у тому числі в рекреаційних цілях.
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», марихуана може замінити аптечний склад.
За матеріалами Knife.media
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