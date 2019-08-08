Відео затримання екс-президента Киргизстану

ЗМІ опублікували відео затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в його резиденції.
Деталі: Затримання відбувалося у четвер, 8 серпня. Цьому передувала поліційна операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного зі силовиків.
Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді.
Читайте також – Колишній президент Киргизії здався владі — ЗМІ
На відео містяться кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади у своєму домі серед добре озброєних прихильників, після чого він здався.
Запис зробила помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.
Джерело – Українська правда
Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!