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Відео затримання екс-президента Киргизстану

09.08.2019

ЗМІ опублікували відео затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в його резиденції.

Деталі: Затримання відбувалося у четвер, 8 серпня. Цьому передувала поліційна операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного зі силовиків.

Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентській посаді.

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На відео містяться кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади у своєму домі серед добре озброєних прихильників, після чого він здався.

Запис зробила помічниця Атамбаєва, заступниця голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаєва.

Джерело – Українська правда

 

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