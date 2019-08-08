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Затримання екс-президента Киргизстану: з’явилося відео

09.08.2019

ЗМІ опублікували відео затримання колишнього президента Киргизстану Алмазбека Атамбаєва в його резиденції.

Затримання проходило в четвер, 8 серпня. Цьому передувала поліцейська операція, яка закінчилася невдачею і призвела до смерті одного з силовиків.

Атамбаєва звинувачують у корупції та зловживанні владою під час його перебування на президентському посту.

На відео містяться кадри, на яких Атамбаєв веде переговори з представниками влади в своєму будинку серед добре озброєних прихильників, після чого він здався.

Запис зробила помічниця Атамбаєва, заступник голови Соціал-демократичної партії Киргизстану Кундуз Жолдубаева.

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