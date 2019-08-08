Помер засновник Департаменту контррозвідки СБУ Віталій Хлевицький

Засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Віталій Хлевицький помер на 52-му році життя.

Про це йдеться в повідомленні на сторінці Служби безпеки в Facebook.

«8 серпня на 52-му році пішов з життя засновник Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Хлевицький Віталій Борисович» — йдеться в інформації відомства.

У спецслужбі відзначають, що Хлевицький одним з перших передбачив важливість інформаційної безпеки України в сучасних умовах.

Народився Віталій Борисович народився 24 червня 1968 року в Ужгороді. У 1990 році закінчив Київське вище інженерне радіотехнічне училище протиповітряної оборони за фахом «радіоінженер». У 1998 році він отримав другу вищу освіту за кваліфікацією «юрист-правознавець» на економіко-правовому факультеті Донецького національного університету.

До квітня 2014 року Хлевицький обіймав оперативні та керівні посади в Центральному апараті СБУ.

Як кандидат юридичних наук брав безпосередню участь у підготовці низки законодавчих та інших нормативно-правових актів, відомчих наказів та інструкцій в сфері інформаційної безпеки. Є автором і співавтором понад тридцяти наукових праць і статей.

Діяльність Віталія Хлевицького була відзначена високими державними та відомчими нагородами, зазначили в прес-службі СБУ.