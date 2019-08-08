Муждабаєв: топ-пропагандист Кремля приїхав у Київ, хоче відкрити філію газпромівсько-кремлівського «ЗМІ» в Україні

Стала ясною причина знаходження Києві топ-пропагандиста Кремля, редактора «Еха Москви» Олексія Венедиктова, якого журналісти ATR помітили на Хрещатику. В інтерв’ю «Країна. юа» Венедиктов розповів, що хоче відкрити філію «Ехо Москви» у Києві. Для цього потрібно скасувати мовний закон – і всіх справ-то. Про це у своєму блозі повідомляє український блогер і журналіст Айдер Муждабаєв.

За його словами, тепер є всі шанси, що газпромівсько-кремлівське «ЗМІ» такі з’явиться в Україні. Айдер Муждабаєв зазначає, тим, хто не в курсі, потрібно розуміти, що це – пряма диверсія Кремля в Україні. За словами журналіста, «Ехо Москви» — це «ЗМІ», який запрошує в ефір і публікує російських терористів, вбивць українців. Їх там таких багато, але одного прізвища – Прилепін – для українців цього вже достатньо. Також їх постійний автор — «кримський блогер» Гірський, якого Венедиктову спустив Кремль в момент анексії Криму для пропаганди проти України і кримських татар. І вишенька на торті – заступник Венедиктова – Рувинский – відкритий «крымнашист», нещодавно потрапив у «Миротворець» за незаконне відвідування Криму.

Блогер підкреслює, якщо ця диверсія відбудеться, то він особисто буде вважати всіх, хто до цього хоч якось причетний в Україні, своїми особистими ворогами. «Це «путінське радіо» буде працювати в Україні тільки через мій труп. Ми будемо його блокувати, вирубувати будь-якими способами, тому що це – вороги», – написав Муждбаев. Він додає, це такі ж окупанти, як і ті, що в Криму і на Донбасі. Це – Путін, власною персоною. Це десант російських військ всередині, той самий постріл у спину. Громадськість його тут терпіти не буде ні за яких обставин, це абсолютно виключено.