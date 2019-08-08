Москву раптово охопила паніка: в чому справа

Увечері 8 серпня в російській столиці Москві перервали мовлення федеральних телеканалів заради повідомлення про насувається бурі.
Штормове попередження розповсюдило МНС РФ. Там обіцяють 10 балів за шкалою Бофора, вітер до 25 м/с і злива, повідомляє «Медуза».
Відзначається, що на екрані на синьому тлі з’явилося повідомлення, в якому жителів Москви і Підмосков’я закликали ховатися в капітальних будівлях під час шторму. За словами телеглядачів, попередження передавали більше десяти хвилин.
Після цього мовлення телеканалів перервали на 20 хвилин. Як стверджують в «Останкіно», з-за технічних робіт.
Про ураган попереджали також на вулицях по гучномовному зв’язку. Подекуди навіть включили сирени, передає НТВ в Telegram.
«Закривайте вікна, ховайтеся, поки не почалося!» – пишуть журналісти.
Раніше синоптики рекомендували жителям і гостям столиці по можливості не виходити на вулицю. А опинившись поза будівлі, не підходити до дерев, рекламних щитів і хистким конструкцій.