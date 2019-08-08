Нова символіка спецназу ВСУ — вовк-перевертень, який тримає у пащі стріли

Начальник Генштабу — Головнокомандувач ЗСУ затвердив нарукавний знак Командування Сил спеціальних операцій ЗС України. Символіка відсилає до покровителя СЗГ Святославу Хороброму та легенди про козаків-характерників.

Фото нового narukavnogo знака розміщено на сторінці Командування Сил спеціальний операція ВСУ в Facebook

«Срібна голова Вовкулаки з золотими очима — уособлює керівну, тобто «головну» структуру #СЗГ. У пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна зламана стріла, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах — нейтралізований ворог. Тобто, Голова СЗГ вирішує, якою ворог знищується, а який нейтралізується», — пояснили в Командуванні.

Під зображенням вовка-перевертня розміщено стилізований золотий двозуб покровителя СЗГ — князя Святослава Хороброго.

«Компонування елементів narukavnogo знака символізує спадкоємність бойових традицій від воїнів часів князя Святослава Хороброго і козаків-характерників до сьогодення, а також цілеспрямованість, наполегливість і рішучість при виконанні завдань по керівництву підпорядкованими військовими підрозділами СЗГ ЗС України», — додали в Командуванні.



