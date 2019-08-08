«Наступною буде Україна»: в мережі згадали пророкування про вторгнення Росії

В Україні ще в 2008 році спрогнозували, що країна стане наступною жертвою російської агресії після Грузії.

Підтверджує фото розмістили на сторінці «Баба і кіт» у Facebook.

Так, автор пригадав обкладинку одного з випусків видання «Український тиждень», на якому в 2008 році зобразили навислу загрозу над Україною – чобіт Кремля зі слідами Грузії.

«Російська інтервенція в Грузію. Наступною буде Україна», – сказано у підпису до ілюстрації.

Користувачі в коментарях почали обговорювати знак з минулого. Багато написали, що пам’ятають цей матеріал, і навіть не могли уявити, що все складеться саме так.

«Навіть після Грузії 08.08.08 здавалося дурницею. Які ж ми були наївні», «Розумні ще тоді бачили. А ми вірили в любов і дружбу», «Були в курсі, я особисто говорив ми за Грузією наступні, а мені у відповідь: ми ж брати», – написали в коментарях.