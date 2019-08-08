Повінь – зміна системи

Menu
Close

Куда партия “Голос” потратила 100 млн. грн на выборах

09.08.2019

Партия “Голос”, главой которой является известный украинский певец Святослав Вакарчук, потратила на предвыборную кампанию перед парламентскими выборами более 100 миллионов гривен. Об этом говорится в финансовом отчете политсилы, опубликованном на официальном портале ЦИК.

Почти 80 миллионов гривен “Голос” потратил на покупку рекламы на телеканалах и радио. Больше всего партию показывали по “1+1” и “Украине”, а меньше всего по “Неженскому телевидению”.

Примерно 10,5 миллионов было потрачено на наружную рекламу и 6,2 миллиона гривен на рекламу-онлайн.

Стоит отметить, что партия “Слуга народа” потратила на предвыборную кампанию 114,65 миллионов гривен, “Европейская солидарность” – 99,5 миллионов гривен, “Батькивщина” – 87,2 миллиона.

Источник: NEWSONE

 

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!

Читайте також:   Влада Брюсселя заборонили демонстрацію проти вуличного насильства
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *