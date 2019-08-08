Жителів Рима штрафуватимуть за сушку білизни на балконах

Міська влада Риму прийняла рішення ввести штрафи за традиційну сушіння білизни на балконах.

Відзначається, що каратимуть не всіх. Поліція буде виписати штрафи тільки в тому випадку, якщо одяг на балконі буде видно з площі або іншого громадського місця. Власнику ж доведеться сплатити штраф приблизно в 100 євро.

Крім того, під заборону потрапили полив рослин, які також розташовані на балконах. Стосується це обмеження тільки тих випадків, якщо полив рослин може призвести до їх падіння на тротуар. Тим не менш, поки що точно невідомо, скільки доведеться заплатити власнику будинку за подібне правопорушення.