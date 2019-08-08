ГФС стискає кільце навколо Ахметова

Контрагента груп ДТЕК і «Метінвест» запідозрили в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах

Державна фіскальна служба активізувала розслідування схем, в яких задіяні близькі до бізнес-групи найбагатшого бізнесмена України структури. Днями стало відомо, що Шевченківський районний суд Києва прийняв серію рішень, надавши слідчим з особливо важливих справ Офісу великих платників податків ГФС доступ до фінансових документів ТОВ «Атланта Капітал» у ряді українських банків (ОТП Банк, МТБ Банк, Альфа Банк і Укргазбанк.

Ця київська компанія з статутним капіталом в 200 тис. грн. з’явилася на світ лише два роки тому, не має власного сайту і, згідно з реєстраційними даними, займається допоміжною діяльністю у сфері транспорту. Але ця діяльність приносить їй дуже істотні за українськими мірками доходи. За даними джерел, тільки за 2018 рік оборот «Атлант Капіталу» досяг 1,4 млрд грн, а чистий прибуток – 170 млн грн.

За рахунок чого нікому не відома компанія прийшла до успіху в такий короткий термін? Відповідь на це питання можна знайти у матеріалах кримінального провадження №32015100110000318, відкритого ГФС за ознаками злочинів, передбачених ст. №205 (Фіктивне підприємництво) та №212 (Ухилення від сплати податків).

«Аналізуючи фінансово-господарську діяльність ТОВ «Атланта Капітал», встановлено, що послугами зазначеного підприємства фактично користуються суб’єкти господарювання фінансово-промислової групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг», для використання в якості посередника між ПАТ «Укрзалізниця» та підприємствами, які входять до групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг», з метою завищення податкового кредиту та витрат, в результаті чого занижується фактична сума сплати податків в державний бюджет. Разом з тим, встановлено, що діяльність ТОВ «Атланта Капітал» сприяє завищення податкового кредиту підприємствам, які входять до фінансово-промислової групи ДТЕК, ТОВ «Метінвест Холдинг», а також шляхом використання нетипових фінансово-господарських операцій, що в свою чергу призводить до зменшення кінцевого результату по сплаті податків до бюджету», – йдеться в матеріалах кримінального провадження.

В середині червня слідчі навідалися з обшуком в київський офіс «Атлант Капіталу» та в квартиру неофіційного куратора компанії (його ім’я не розголошується), вилучивши печатки, документи і гроші. За даними ГФС, «Атлант Капітал» офіційно не афілійований з групами ДТЕК і «Метінвест», власником яких, як відомо, є Рінат Ахметов.

Компанія оформлена на маловідомого уродженця Донецька Олексія Шинкаркева, який, за даними , також є директором донецької компанії «Славэкоинвест».

Податківці зазначають, що «Атлант Капітал» разом з пов’язаними ТОВ «Інноваційні транспортні технології» і ТОВ «Інтеграл Констракт» утворює єдину групу, яка занизила тільки податок на прибуток у розмірі 80 млн грн.

«В ході обшуку встановлено, що службовий персонал зазначених компаній знаходиться за адресою р. Київ, бульвар Лесі Українки, 23, офіс 1. Також в ході досудового розслідування встановлено, що засновники, посадові особи, працівники на зазначених підприємствах, фізичні особи-підприємці переважно пов’язані родинними (дружина, чоловік, мати, син, дочка) і дружніми зв’язками, і змінюються лише шляхом зміни того або іншого суб’єкта господарювання, що входить в єдину групу», – ідеться у матеріалах справи.

Чи позначиться подію на бізнесі Ахметова? Теоретично, якщо ГФС проведе обшуки на підприємствах, «податкову вигоду» яким надавав розгромлена «сімейна мийка» переселенців з Донецька, і почне ретельно вивчати проводки по їх рахунках. Правда, це може затягнутися на роки – у списку фігурують такі «монстри», як «ДТЕК Західенерго», «ДТЕК Павлоградвугілля», «ДТЕК Дніпроенерго», «ДТЕК Східенерго» і «Метінвест-Ресурс», обороти яких вимірюються десятками мільярдів гривень.

Інше питання, що події останніх тижнів дозволяють робити припущення, що бізнес Ахметова з відходом Петра Порошенка, схоже, перестав бути «недоторканним» – наприклад, за повідомленнями ЗМІ, НАБУ готується пред’явити підозри двом топам ДТЕК у справі про скандальну формулою «Роттердам+». Так що не виключено, що і в кримінальному провадженні №32015100110000318 ГФС, слідуючи останнім тенденціям, переключиться на «велику рибу».

oligarh.media