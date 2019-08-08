Скільки живе букмекерська справа?

Насправді, букмекерській справі вже кілька століть, якщо навіть не тисячоліть. З давнини відомі випадки, коли попередники нинішніх букмекерів брали від кількох людей ставки на ті чи інші події, а після їх закінчення виплачували гроші переможцям. Наприклад той же самый відомий букмекер https://g1.bet/ зараз працює приблизно за тією ж схемою. При цьому за свої посередницькі послуги вони стягували якийсь відсоток, відомий як маржа, залишаючись, таким чином, в прибутку незалежно від результату події.

Навіть сам термін «букмекер» походить від англійської фрази making a book, що означає «записувати в книгу»: колись все ставки записувалися в великий зошит у твердій обкладинці, схожу на сучасну бухгалтерську книгу обліку.

Математичні розрахунки букмекерів

У кожній букмекерської компанії працює група співробітників, які називаються трейдерами. Саме вони відповідають за виставляння коефіцієнтів на події, причому у кожного, як правило, свій окремий фронт робіт. Завдання трейдера – на підставі статистичних ймовірностей і експертних думок виставити якомога більше наближений до реального значення коефіцієнт, з урахуванням маржі.



Робота ця, прямо скажемо, не з легких. Трейдеру доводиться враховувати безліч змінних: форму команд і окремих гравців, травми, погодні умови, підтримку уболівальників і т.д. Зводячи разом всі ці фактори, вони спершу обчислюють реальний шанс події, і лише потім його вартість з маржею.

Для прикладу наведемо коефіцієнти однієї з найбільших світових букмекерських компаній на футбольний матч англійської Прем’єр-Ліги між «Лестером» і «Норвіч» (в дужках дані передбачувані ймовірності подій):

Перемога «Лестера» – 1,531 (65,32%).

Нічия – 6,810 (14,68%).

Перемога «Норвіча» – 4,540 (22,03%).

Склавши всі ймовірності, в сумі ми отримаємо 102,03%. 2,03% – це і є величина маржі, яку в кінцевому підсумку отримає букмекер (за умови збалансованих дій всіх гравців).

Залежно від ринку і популярності події у гравців сума передбачуваних ймовірностей може коливатися від 101 до 120%. Для матчів англійської Прем’єр-Ліги (АПЛ) цей показник зазвичай становить близько 104%. Для менш популярних чемпіонатів нормальними є показники в 110% і більше.

Очевидно, що чим вище маржа у букмекера, тим гірше коефіцієнти він пропонує. Саме тому важливо знати цю саму маржу. Так, якщо ви зібралися розмістити ставки на матчі АПЛ, а маржа сильно перевищує 4%, краще знайти іншого букмекера, бо на довгій дистанції навіть зайві 1-2% можуть істотно вплинути на загальну прибутковість ваших ставок.