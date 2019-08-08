Різьблені меблі: відродження класичного інтер’єру

Видається логічним, щоб статтю про меблів з різьбленого дерева ми почали б з того, що описали б гідності самого матеріалу. Однак про це сказано вже дуже багато. Давайте підемо від зворотного і скажемо почім дерево так швидко поступилося похідним від нього матеріалами, коли відбулася чергова промислова революція. І вже після цього розповімо, у чому сенс повернення до нього у це післяреволюційний час.

Дерево, як масивний матеріал володіє деякими недоліками, які відомі всім, хто з ним працював. Великі поверхні дерева дуже складні у виготовленні. Ні, не можна зрубати велике дерево і зробити з його зрізу величезні дошки, а з них — наприклад стіл або полицю. Володіючи складними механічними якостями великий масив дерева буде вести себе капризно. Його буде крутити і коробити, всі з’єднання полетять до відомої матері, а те, що задумано шедевром стане карикатурою.

Тому використовують багатошарове склеювання, компенсаційна механічні якості анізотропного матеріалу. Найчастіше в промисловій і доступною меблів не роблять і цього. Дерево використовується тільки як структурна основа — з неї роблять опорні балки і розпірки. Все інше, особливо великі поверхні роблять з ДСП/MDF. Задні, недоступні стінки — так взагалі з тонкої фанери або частіше ДВП. Якщо треба зробити гарний фасад — він робиться з фігурно пресованого МДФ, оклееного шпоном.

Але різьблені меблі не йде. Навпаки, її стає все більше і насамперед тому, що і технологію обробки масиву дерева приходять нові технології, які здешевлюють і автоматизують процес. Приміром це технології верстатів-фрезерів з ЧПУ, або в англійському варіанті CNC. Такий верстат дозволяє зосередитись лише на дизайні малюнка, так як все інше зробить автомат з бездоганною точністю.

Зараз різьблені меблі знову в моді. Вона дорожче своїх підроблених побратимів, але вона і краще. Всі технологічні недоліки дерева залишаються виробнику. А достоїнства: неперевершена естетика, легкість і міцність — вам, як покупцеві.

Така меблі служить поколіннями — в чому легко переконатися, пройшовшись по антикварних салонах. І якщо є кошти, які хочеться витратити на довговічну красу — дерев’яна різьблена меблі до ваших послуг на vip-mebel.net.