Спецназ ВСУ буде носити зображення вовка-перевертня: фото

Нова символіка відсилає до легенди про козаків-характерників, які перетворювалися на вовків

Генштаб ЗСУ затвердив новий нарукавний знак командування сил спеціальних операцій (ССО). На ньому зображено голову вовка-перевертня зі стрілами у пащі і стилізований двозуб. Про це повідомляє прес-служба командування ССО.

Нарукавний знак буде використовуватися в парадно-вихідному і повсякденному обмундируванні.

У командуванні СЗГ пояснили символіку зображень.

«Срібна голова Вовка-перевертня з золотими очима уособлює керівну, тобто «головну» структуру СЗГ. У пащі вовк тримає дві стріли, що є символом ворога. Одна зламана стріла, це знищений ворог. Ціла стріла в іклах — нейтралізований ворог», — йдеться в повідомленні.

ВЗГ зазначили, що, згідно з легендою, козаки-характерники, які перетворювалися на вовків, могли ловити руками стріли.