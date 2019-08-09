Влада Китаю різко знизили ціни на бензин

Поки в Росії рік від року ціни на бензин лише зростають, причому незалежно від того, дорожчає або дешевшає нафта, влада сусіднього Китаю вже вдруге з початку року знайшли спосіб знижувати роздрібні ціни як на нього, так і на дизельне паливо.

Як повідомляє китайська газета “Женьмінь Жибао”, державний комітет у справах розвитку і реформ Китаю оголосив про рішення знизити ціну за тонну бензину на 80 юанів, а дизельного палива – на 70 юанів. Таке рішення прийняте в умовах уповільнення темпів зростання китайської економіки, яка страждає від торговельної війни з США.

“Згідно з чинним механізмом ціноутворення, якщо міжнародні ціни на сиру нафту змінюються на більш ніж 50 юанів за тонну і зберігається на цьому рівні протягом 10 робочих днів, то на внутрішньому ринку Китаю ціни на такі нафтопродукти, як бензин і дизельне паливо, будуть скориговані відповідно”, – зазначає finanz.ru.

Комітет у справах розвитку і реформ також зажадав від провідних китайських нафтових компаній, у тому числі від PetroChina, Sinopec і CNOOC, працювати над забезпеченням стабільності ринкових поставок і здійснення національної цінової політики.

Нинішнє зниження цін на нафтопродукти в Китаї вже не перше – на початку цього року роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо були знижені і зовсім на 370 і 355 юанів відповідно. Також з 1 квітня в Китаї були знижені ставки ПДВ (з 16% до 13% для обробної промисловості, для сфери транспорту і перевезень, будівництва та інших секторів – з 10% до 9%), а з 1 травня – ставки соціального страхування. В цілому податкове навантаження на економку була зменшена на 2 трлн юанів, або 285 млрд доларів в рік.

Також на початку року Народний банк Китаю оголосив про нові заходи для підтримки малого бізнесу, відносячи до цієї сфери підприємства з кредитами на суму до 10 млн юанів (1,5 млн доларів) – раніше верхня планка становила 5 млн юанів. Її підвищення дозволило вивільнити ресурси для кредитування малих підприємств: для банків, що видають такі позики, діють пільгові нормативи по нормі резервування.

У загальному і цілому можна сказати – рецепт триваючого “китайського економічного дива” зрозумілий і простий і описаний багатьма економістами. І він полягає вже аж ніяк не в дешевій робочій силі, як було на перших порах. Однак, в Росії чомусь більше говорять про китайський шлях розвитку, чим намагаються детальніше вивчити реальний китайський досвід.