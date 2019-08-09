Кремль нічого не може зробити для розвитку країни, оскільки не робив цього і раніше

Двадцять років тому, 9 серпня 1999 року, до влади прийшов Володимир Путін. Спершу як прем’єр-міністр, а менше ніж через півроку — вже як президент. Минулі два десятки років сильно міфологізували фігуру нашого «вічного» правителя. У першій половині цього терміну йому, здавалося б, все вдавалося: економіка зростала, доходи збільшувалися. У другій половині — враження прямо протилежне: тривала стагнація, часом призводить до серйозного падіння доходів. Як при одному правителю могло вийти два таких різних підсумку правління?

Насправді тут ніякої загадки немає. Треба лише злегка розібратися в механізмах роботи економіки. А також звернути увагу на те, що вона почала зростати вже у 1999-му, коли Путін лише приходив до влади і ще не міг встигнути нічого зробити для її підйому.

Зростання почалося після приходу Путіна до влади, а після серпневого кризи 1998 року. Якби політичний цикл передбачав тоді шестирічний термін президентського правління (як зараз) і Єльцин йшов зі свого поста в 2002-му, то він би йшов тріумфатором. До цього часу економіка швидко зростала б вже цілих три роки, доходи населення зростали, і Борис Миколайович міг би, напевно, навіть подумати про те, щоб ще затриматися в Кремлі на деякий час. І вже точно його наступник не сприймався б чудотворцем.

Справа в тому, що

криза 1998 року включив природний механізм імпортозаміщення. Той, що працює на чисто ринковій основі, а не за наказом з Кремля.

Рубль в серпні 1998-го впав. Це падіння автоматично зробило імпорт зарубіжних товарів у Росію набагато дорожче для бізнесу. Якщо якийсь імпортний товар коштував один долар, до кризи він продавався в Росії трохи більше ніж за 6 рублів, а на початку 1999-го вже більш ніж за 30. Імпортер, постаравшийся в такій ситуації втримати рублеву ціну на старому рівні або підняти її не надто сильно, просто не зміг би виручити від продажу стільки карбованців, скільки потрібно, щоб знову купити на валютному ринку обсяг доларів, необхідний для придбання аналогічної партії товару за кордоном. Імпортер поніс би збитки, а оскільки бізнес не може працювати у збиток, він змушений був підвищувати рублеву ціну на російському ринку відповідно з подорожчанням долара.

Однак доходи російських покупців в цей момент не зросли, а у кого-то навіть впали, оскільки в кризу люди іноді втрачають роботу. Купувати закордонні товари за новою ціною багато хто вже не могли. Обсяг імпорту став падати. Імпортери почали згортати свій бізнес. Але потреба в товарах нікуди не поділася. Ті люди, які імпорт перестали купувати, цілком готові були купувати товари-замінники за старою ціною або в крайньому випадку за ціною в півтора-два рази (але не в п’ять разів перевищувала стару. І ось тут-то виявилося, що російський бізнес без всякого указу про імпортозаміщення, без супроводжуючої його гучної пропагандистської кампанії і без чиновницької суєти навколо вітчизняного виробника раптом став заповнювати спорожнілі полиці.

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Вітчизняним підприємствам раптом виявилося вигідно виробляти на місці те, що не можна імпортувати. Адже якщо в імпортера, як ми бачили, витрати на закупівлю товару сильно зросли, то у виробника собівартість не збільшилася. Якщо сировина-матеріали були вітчизняними і працівник теж свій, доморощений, то витрати на організацію виробництва ніяк не змінилися у зв’язку з девальвацією. Ну, може, трохи зросли, якщо бізнес хотів підтримати підвищенням зарплати свій трудовий колектив або імпортував якісь компоненти, але все одно подорожчання вітчизняного товару було незрівнянно з подорожчанням зарубіжного.

Загалом, з 1999 року російський бізнес почав працювати краще, ніж раніше. Це було дещо несподівано для багатьох, оскільки на початку 90-х, коли рубль сильно падав, вітчизняний виробник не піднімався. В кінці 90-х все виявилося по-іншому: за кілька років існування ринку бізнес встав на ноги, навчився працювати і тепер зміг швидко наростити випуск своїх товарів замість імпортних. Причому якість виявилося набагато краще, ніж наприкінці 80-х, коли з-за товарного дефіциту ми змушені були змітати з прилавків будь-яку погань.

Таким чином,

Путін до цієї історії підйому російської економіки взагалі ніякого відношення не має.

Так само як не має він стосунку до зростання цін на нафту, який допоміг підтримувати зростання ВВП аж до 2008-го. Кремль лише користувався для зміцнення своєї влади тими економічними результатами, які утворилися незалежно від нього.

На жаль, такий розвиток має об’єктивні обмежувачі. По мірі того, як у нас зростали доходи в нульові роки, зростала і наша платоспроможність. Ми знову стали купувати багато імпорту поряд з вітчизняними товарами. А коли влітку 2008-го впали ціни на нафту, наша платоспроможність впала, і ми стали купувати менше. Як свого, так і імпортного. Зростання припинилося, почалася стагнація. І тут виявилося, що Путін в загальному-то нічого не може зробити для розвитку країни, оскільки не робив цього раніше.

Так черговий криза розвіяла міф у Путіна-чудотворця, який виник після кризи попереднього.