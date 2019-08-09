Знайдена найгірша анкета знайомств у світі

Тед Банді

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Дівчина розповіла, як знайшла в додатку для знайомств Tinder найгірший опис в анкеті одного із чоловіків. У ньому він порівняв себе з американським ґвалтівником і серійним вбивцею Тедом Банді (Ted Bundy).

Користувачка Twitter Еббі Томлінсон (Abby Tomlinson) опублікувала скріншот анкети. У ньому зазначено, що 22-річний Джейк (Jake) жартома написав: «Дозволь мені стати твоїм Тедом Банді».

Теодор, або Тед, Bundi скоював злочини у 1970-ті роки, його жертвами були молоді дівчата. Перед стратою в 1989 році він зізнався у 30 вбивствах, але вважається, що насправді їх було більше.

У коментарях до посту багато були шоковані таким описом, враховуючи те, з ким себе порівняв Джейк. Інші помітили, що він знаходиться всього в дев’яти кілометрах від дівчини і порадили їй спробувати збільшити цю відстань. Деякі припустили, що хлопець можливо переплутав Банді з актором Заком Ефроном, який зіграв маніяка у фільмі «Гарний, поганий, злий».