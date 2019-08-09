Павло Зібров планує одружитися втретє

Щоправда, обраницею артиста знову стала його ж дружина Марина, і ще одне весілля пара зіграє на 60-річчя жінки

62-річний співак Павло Зібров здивував заявою. Він зібрався одружитися втретє. Щоправда, обраницею артиста знову стала його ж дружина Марина, і ще одне весілля пара зіграє на 60-річчя жінки.

Свято станеться 25-го серпня. Церемонію вестиме донька Зібрових Діана, повідомляє 1NEWS.

Гуляти подружжя Зібрових буде в елітному ресторані в Конча-Заспі. Весільну сукню наречена вже обрала – від італійського виробника. А ось із дружками ще визначається.

“Дружка має бути така, яка вже прожила з чоловіком багато років. Понад 25 років. Рибчинські – наші куми, й вони нещодавно відсвяткували золоте весілля. То було б дуже гарно, якщо б Саша Рибчинська погодилась бути моєю дружкою”, – сказала Марина Зіброва.

: 1news.com.ua

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