Роми відгамселили чотирьох правоохоронців

У столиці триває боротьба з ромами

“Чотири правоохоронці полку «Київ» із пробитими головами після «зустрічі» із ромами, які крадуть та грабують людей на столичному вокзалі. Прямо у місцевому райвідділку роми позривали плитку з підлоги та почали гамселити правоохоронців. Відкрито провадження, але суд їх навіть під варту не взяв. Тупо відпустив далі грабувати. То, що – вокзальна мафія безсмертна?”,- йдеться у повідомленні “Київ оперативний”у мережі фейсбук.

: pershij.com.ua

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