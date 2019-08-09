ВСУ припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетехніці до кінця цього року, — Міноборони

До кінця 2019 року Збройні сили України припинять використання радіостанцій радянського зразка на бронетанковій техніці.

Про це заявив начальник Військ зв’язку ЗСУ — начальник Головного управління зв’язку та інформаційних систем Генштабу ЗСУ Володимир Рапка.

«Зараз триває переоснащення броньованої бойової техніки сучасними засобами радіозв’язку. До кінця цього року ніде в Збройних силах України не буде радянських радіостанцій на бронетанковій техніці», — сказав Рапка.

Як один з головних успіхів він відзначив стабільну роботу системи зв’язку в районі проведення ООС: за його словами, вона «на порядок вище, ніж це було в 2014-2016 роках».

Рапка повідомив, що в 2019 році завершилося будівництво стаціонарної системи супутникового зв’язку в Збройних силах.

«До кінця року також буде побудований польовий компонент системи зв’язку, що в рази підвищить її стійкість. Система зв’язку буде мало залежати від операторів різних форм власності: не буде залежати від Укртелекому, від Київстару, ЮМС, Лайфу, Інтертелекому — вона буде залежати тільки від нас самих», — зазначив начальник Військ зв’язку ЗСУ.