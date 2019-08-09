У Зеленського пообіцяли жорстку перевірку всіх пенсіонерів: чого чекати

У президентської партії «Слуга народу» планують провести перевірку всіх соціальних виплат – понад 700 млрд грн.

Про це УНН сказала новообраний депутат від партії «Слуга народу» Галина Третьякова. За її словами, в першу чергу це торкнеться пенсіонерів.

«Сьогодні розмовляла про верифікації всіх соціальних виплат. Пенсійний фонд — це 400 з гаком від всіх соціальних виплат — а їх там більше 700 млрд. Пенсійний фонд — один з. Загалом, інвентаризувати і перевіряти треба все. Розмовляла навіть з нашим антикорупційним комітетом про те, що нам потрібно відпрацьовувати цей механізм», – сказала майбутній нардеп.

Вона повідомила, що раніше входила у всі робочі групи, які займалися верифікацією соцвиплат, і знає, що Міністерство фінансів України три роки тому взявся за створення департаменту, який би займався верифікацією.

«Після цього у них там не вийшла ця робота, з різних причин, в тому числі тому, що були порушені функції, які на законодавчому рівні не визначено, – а значить там було помічено порушення… Мінфін відпрацював закон «Про верифікації» (проект. – Ред.), він був розміщений на сайті Мінфіну, але навіть не був внесений Кабінетом міністрів у Верховну Раду», – повідомила Третьякова, додавши, що процедура верифікації необхідна.