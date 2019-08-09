У Луганській області завершили перший етап розмінування

Голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Віталій Комарницький заявив про завершення першого етапу розмінування на території Луганської області.

Сапери та піротехніки Державної служби України з питань надзвичайних ситуацій очистили від вибухонебезпечних предметів близько 44 га сільськогосподарських земель, а також 16 га території доріг та лісосмуги, повідомляє Громадське.

Зокрема, повністю розміновано території населених пунктів Красний Деркул, Широкий і Красна Талівка Станично-Луганського району, а також с. Нижньобараниківка Біловодського району.

Розмінування території навколо КПВВ Станиця Луганська, зокрема, біля зруйнованого мосту триває.

Нагадаємо, 17 липня в Мінську домовились про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту. Слід зазначити, що роботи з відновлення мосту можуть бути початі тільки після ліквідації споруд, які є лише з окупованого боці.

24 липня бойовики так званої «ЛНР» не допустили спеціалістів до зруйнованого мосту в Станиці Луганській. 26 липня українським спеціалістам таки вдалося обстежити зруйнований міст.

27 червня 2019-го спостерігачі ОБСЄ підтвердили розведення підрозділів ЗСУ та бойовиків біля Станиці Луганської. Розвести війська намагалися з 2016 року. Першочергово це потрібно, аби на передовій припинилися обстріли і почалися ремонтні роботи, зокрема відновлення мосту в Станиці Луганській. Леонід Кучма заявив, що за умови дотримання перемир’я, міст відремонтують протягом 1,5 — 3 місяці.