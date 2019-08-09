Геращенко закликала Зеленського розповісти правду про смерть 4-х воїнів ЗСУ

Народний депутат України Ірина Геращенко відреагувала на вбивство 4-х бійців ЗСУ на Донбасі, закликавши команду президента змінювати тактику по врегулюванню конфлікту.

Президент Зеленський закликає прискорити зустріч у «нормандському форматі» і стверджує, що перемир’я тривало 17 днів. Сподіваюся, в Офісі президента його помічники та прес-служба, а також наші військові регулярно і достовірно інформують Верховного головнокомандуючого про ситуацію на фронті.

Перемир’я не тривало й дня, на жаль.

Не з вини України. З 21 липня були поранені більше десятка наших військових. У фронтових звітах завжди фіксують бойові втрати, до яких віднесено і поранені: 200 загиблих, 300 — поранених. І дай Бог всім пораненим хлопцям повного одужання.

Правда в тому, що під час всіх оголошень режиму тиші інтенсивність обстрілів стихала, кількість убитих і поранених зменшувалася. І так було колись, і під час цього «перемир’я».

Правда в тому, що російські окупаційні війська та їх маріонетки — бойовики жодного разу не дотримувалися перемир’я, а їх в мінському процесі оголошували 20 за ці роки. Правда в тому, що Україна і в часи президента Порошенко, і зараз, у часи президента Зеленського — прагнула і прагне до миру, але РФ не пішла ні на найменші поступки у врегулюванні конфлікту.

Правда в тому, що нова влада, на жаль, і у виборчій кампанії і після у своїй риториці і діях намагалася зробити вигляд, що нібито це команда Порошенка щось не те робила, не так воювала, не так виконувала угоди, не так проводила переговори, не так будувала міст в Станиці, не так звільняла заручників, підсвідомо намагаючись перекласти відповідальність з РФ на нас.

Правда в тому, що наша команда весь час була відвертою з суспільством про війну. Ми говорили правду: ключі від в’язниці з політв’язнями в руках Путіна, світ — в руках Путіна .

Ми ж повинні воювати за нашу перемогу над агресором. І це вимагає величезної консолідації суспільства і єдності. І чесною, точної лексики — все, що стосується війни, агресора, окупації. Чітких визначень, точних оцінок — і влади, і опозиції. Перемир’я не дотримувалося бойовиками, але правда в тому, що вчора були перші вбиті наші воїни за ці 17 днів. І від цього дуже сумно і боляче.

І зустріч у нормандському форматі варто збирати, особливо напередодні 5-ї річниці мінських угод, провалилися з вини Путіна. Однак вкрай важливо, щоб вона стала результативною. Щоб Путін віддав, нарешті, наших заручників і щоб його війська покинули територію України.

P. S. Боротьба за Україну проти окупанта — це тема, яка повинна об’єднувати всі політичні сили. Ворог — в Кремлі. Для мене це аксіома.