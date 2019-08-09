У Рівному затримали підполковника ГФС на хабарі в $4 тис. доларів

Поліція затримала підполковника Державної фіскальної служби в Рівному на хабарі в 4 тис. доларів. Про це повідомляє регіональний прес-центр Нацполиции.

Відзначається, що держслужбовець за таку суму повинен був «ліквідувати» тиск на бізнес підприємця, який і давав хабар старшого слідчого обласного управління ГФС.

В ході огляду підозрюваного була вилучена сума, яка, як передбачається, була отримана чиновником в якості неправомірної вигоди.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 368 КК України (одержання хабара). Підозрюваному загрожує від п’яти до десяти років позбавлення волі.