В США назначено нового директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра и отставке заместителя директора Сью Гордон.
Об этом Трамп написал в Twitter, передает Zrada.today.
“Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа”, – написал Трамп.
Трамп добавил, что адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся карьеру в армии. Он командовал на всех уровнях, включая Командование спецопераций ВМС США. Также работал научным сотрудником Гарвардского университета.
I am pleased to inform you that the Honorable Joseph Maguire, current Director of the National Counterterrorism Center, will be named Acting Director of National Intelligence, effective August 15th. Admiral Maguire has a long and distinguished….
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 серпня 2019 р.
Кроме того, президент США заявил об отставке заместителя директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон, которая состоится 15 срепня.
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“Сью объявила, что покинет пост 15 августа, что совпадает с датой увольнения Дэна Коутса (нынешний директор Нацразведки США)”, – заявил Трамп.
Ранее на должность директора Нацразведки США претендовал конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, но он решил снять с рассмотрения свою кандидатуру.
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