В США назначено нового директора Нацразведки

Президент США Дональд Трамп заявил о назначении исполняющим обязанности директора Национальной разведки Джозефа Магуайра и отставке заместителя директора Сью Гордон.

Об этом Трамп написал в Twitter, передает Zrada.today.

“Я рад сообщить вам, что уважаемый Джозеф Магуайр, нынешний директор Национального контртеррористического центра, будет назначен исполняющим обязанности директора Национальной разведки с 15 августа”, – написал Трамп.

Трамп добавил, что адмирал Магуайр имеет долгую и выдающуюся карьеру в армии. Он командовал на всех уровнях, включая Командование спецопераций ВМС США. Также работал научным сотрудником Гарвардского университета.

Кроме того, президент США заявил об отставке заместителя директора Национальной разведки США Сьюзен Гордон, которая состоится 15 срепня.

“Сью объявила, что покинет пост 15 августа, что совпадает с датой увольнения Дэна Коутса (нынешний директор Нацразведки США)”, – заявил Трамп.

Ранее на должность директора Нацразведки США претендовал конгрессмен-республиканец Джон Рэтклифф, но он решил снять с рассмотрения свою кандидатуру.

